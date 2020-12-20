محمد صبحي يكرم الاعلامي جمال عبدالناصر في احتفالية 50 سنة فن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرم الفنان الكبير محمد صبحي، ضمن فعاليات احتفالية 50 سنة فن، التي يحتفل فيها بكل من شاركوا فى مسيرته وصنعوا فيها نجاحا من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد، الاعلامي جمال عبد الناصر.

الاحتفالية شهدت تكريم عدد كبير من نجوم الفن، سواء من هم على قيد الحياة أو رحلوا عن عالمنا، ومن بينهم: اسم الفنان الراحل مجدي وهبة، اسم الفنان سعاد نصر، والفنانين: سميحة أيوب، إيمان، نيللي، إلهام شاهين، سوسن بدر، هالة صدقي، لبلبة.

اليوبيل الذهبي لمسيرة محمد صبحي ليست مجرد تكريمات ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي، أشعار الشاعر عبدالله حسن وديكور محمد الغرباوي وألحان شريف حمدان وموسيقي تصويرية هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتور عبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل وشارك فيها نجوم فرقة "ستديو الممثل" عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلي فوزي وانجيلكا.