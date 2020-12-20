فيديو| محمود حميدة: "عمري ما قولت لحد آسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان محمود حميدة إنه لم يعتذر لأحد طوال حياته إلا لبناته الأربعة.

خلال حلوله ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة" على قناة dmc، قال حميدة : "بناتي غيروا فيا حاجات كتير، زي إني أدعي إني منفتح العقل، لكن هما يفهموني إني لسه قفل، هما دول فقط اللي أقولهم أنا متأسف، أي شخص في الحياة عمري ما قولت له أسف، ولا والدتي ولا زوجاتي".

أضاف حميدة: "إن كان سيبدو أسفي على أنه ندم مش بقول، لكن لو أخطأت في حق أحد اعتذر".

ووصف حميدة بتاته بكلمات رقيقة، قائلا: "أسماء حياتي من أولها لأخرها، وإيمان جنتي، آية قلبي، أمنية مليكتي".

وعُرض للفنان محمود حميدة، في رمضان الماضي، مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة ريهام حجاج، الفنانة نسرين أمين، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.