"صاحبتي الأنتيخ".. سوسن بدر تنشر صورة مع وفاء صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سوسن بدر صورة تجمعها بصديقتها الفنانة وفاء صادق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت بدر على الصورة: "صاحبتي الأنتيخ". وشاركت سوسن بدر مؤخرًأ في مسلسل" خيط حرير" بطولة الفنانة مي عز الدين، نيقولا معوض، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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