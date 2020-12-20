خاص| مؤلف "صابر وراضي" يرد على اتهامه بالتعدي على أغنية جورج وسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

اتهم الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم صناع فيلم "صابر وراضي"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد آدم، بالتعدي على حقوقه كمؤلف الأغنية التي قدمها الفنان جورج وسوف منذ 17 عاما، وتحمل الاسم نفسه، فهل تعمد مؤلف الفيلم اختيار الاسم؟

السيناريست محمد نبوي "مؤلف الفيلم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "إتهام في غير محله، وكل ما أستطيع قوله حتى موعد عرض الفيلم، أن الاسم مرتبط بأسماء شخصيات أبطاله (صابر) و(راضي)، وهي أسماء متداولة في حياتنا، هل معنى هذا أنه من الممكن أن يقاضينا شخصا ما يحمل اسم (صابر) أو (راضي)".

وأضاف: "الفيلم حاليا يخص منتج سينمائي، وهو المسئول عنه، ومن جهتنا أفضل التعليق بشكل أكبر عقب طرح العمل، ووقتها يرى الجميع إن كنا بالفعل أخذنا الأغنية أم لا، لكن أؤكد أن لا علاقة لفيلمنا باسمها".

فيلم "صابر وراضي"، من المقرر طرحه في دور العرض يوم 31 ديسمبر الحالي، وهو من بطولة أحمد آدم، ورزان مغربي، ومحسن محيي الدين، وساندي، وسلوى عثمان، وأحمد شيبه، وعبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد.

أغنية "صابر وراضي" من كلمات فوزي إبراهيم وألحان أمجد العطافي، وتقول: "صابر وراضي عاللي ناسيني وروحي فيه.. صابر وراضي مهما حنيني يهون عليه".