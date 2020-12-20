الأحد.. حفل غنائي لـ محمد عبدالوهاب في معهد الموسيقى العربية

يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلا غنائيا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد 27 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح معهد الموسيقى العربية، على أن تكون سعر تذكرة الحفل موحدة لجميع الفئات بقيمة

125 جنيهًا.

وشهد معهد الموسيقى العربية عددًا من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضورًا كامل العدد ونفادًا سريعًا لتذاكر الحفل مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة ضد كورونا.

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وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية،

خصوصًا مسارح الأوبرا المصرية، ومعهد الموسيقى العربية، جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.