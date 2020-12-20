الأحد.. حفل غنائي لـ محمد عبدالوهاب في معهد الموسيقى العربية

يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلا غنائيا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد 27 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح معهد الموسيقى العربية، على أن تكون سعر تذكرة الحفل موحدة لجميع الفئات بقيمة125 جنيهًا.
وشهد معهد الموسيقى العربية عددًا من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضورًا كامل العدد ونفادًا سريعًا لتذاكر الحفل مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة ضد كورونا.
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وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية،
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