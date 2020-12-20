فريق أوصنا يحيى حفلان احتفالًا بالكريسماس بساقية الصاوي

استكمالًا لاحتفالات الكريسماس بساقية عبدالمنعم الصاوي، يحيى فريق أوصنا حفلان يوم الجمعة 25 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة الرابعة والسابعة مساءً، على مسرح الحكمة.

أوصنا فريق مصري، بدأ سنة 2006 تحت ويضم عدد من الشباب المتميز من العازفين و المرنمين.

أصدر الفريق البومه الاول سنة 2013 تحت

عنوان "مفيش زي يسوع" و يضم عدد من الترانيم الروحية من تأليف و تلحين أعضاء الفريق.

منذ بداية الفريق شارك في عدد كبير من الفعاليات المسيحية الكبرى والتي تضم عدد كبير من الشباب.

وهناك بعض المحطات الكبرى في

تاريخ عمل الفريق، حيث إنه أقام الحفل الخاص به الأول سنة 2015 علي مسرح النيل بمشاركة فريق كواليس المسرحى وهو العرض الذي حضره عدد 2000 مشاهد.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.