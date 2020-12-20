أحمد كرارة أحدث المنضمين لمسلسل "رغبة" بجانب فتحي عبدالوهاب

يعيش الفنان أحمد كرارة حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، يشارك في مسلسل "جمال الحريم" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، الذي يلعب فيه دور "الجن العاشق"، بجانب الفنانة دينا فؤاد.

وكشف الفنان أحمد كرارة في تصريحات صحفية أنه سيشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل "رغبة" بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب وآيتن عامر وميرهان

حسين.

وأشار كرارة أنه متحمس لهذا العمل، الذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين ومنهم فتحي عبد الوهاب وأيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، والتعاون مع المخرج عادل الأعصر.

ومسلسل "رغبة" كان اسمه الأول هو "فوبيا"، حيث تم تغير اسم العمل ليتماشى مع أحداثه، خاصًة

بعد حلول الفنان فتحي عبدالوهاب محل الفنان خالد الصاوي، واتفقت أسرة المسلسل على هذا العمل منذ ثلاث سنوات، ولكن توقف لأسباب مختلفة، ثم عادوا لاستكماله من جديد ليُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلى جانب آخر يشارك أحمد في مسلسل "في يوم وليلة" بجانب الفنان أحمد رزق، التي من المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرها خلال الفترة القادمة، ليتم عرضها في الموسم الشتوي، وهي من تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.