موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لاء"

كشف الشاعر تامر حسين، موعد طرح ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

أعلن حسين عن موعد الألبوم، قائلاً: "إن شاء الله زى ما صرح الفنان عمرو دياب ٢٥ ديسمبر المعاد اللى سمعتهوه فى حفلته الأخيرة من الفنان عمرو دياب بنفسه عشان الناس اللى بعتالى مسجات تسألنى انتوا سمعتوا المعلومة من الهضبه بنفسه

وكل التفاصيل هتلاقوها على صفحة الفنان عمرو دياب أولًا بأول، ولسه التحديات كتير وهنغنى كل الأغانى مع بعض إجهزوا وسخنوا من دلوقتى".

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يذكر أن دياب قد طرح برومو دعائي لأغنيتي "ياأنا يالاء، محسود"، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير

موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد

"يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتهما أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

يذكر أن آخر إصدارات دياب الغنائية، كانت من خلال "الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير

يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل، ويقول مطلعها "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان، لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخللي سهرنا جميل، والجو جميل، علشان انت جميل، كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".