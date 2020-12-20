موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لاء"

كشف الشاعر تامر حسين، موعد طرح ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
أعلن حسين عن موعد الألبوم، قائلاً: "إن شاء الله زى ما صرح الفنان عمرو دياب ٢٥ ديسمبر المعاد اللى سمعتهوه فى حفلته الأخيرة من الفنان عمرو دياب بنفسه عشان الناس اللى بعتالى مسجات تسألنى انتوا سمعتوا المعلومة من الهضبه بنفسه
وكل التفاصيل هتلاقوها على صفحة الفنان عمرو دياب أولًا بأول، ولسه التحديات كتير وهنغنى كل الأغانى مع بعض إجهزوا وسخنوا من دلوقتى".
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يذكر أن دياب قد طرح برومو دعائي لأغنيتي "ياأنا يالاء، محسود"، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير
موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد
يذكر أن آخر إصدارات دياب الغنائية، كانت من خلال "الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير
كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".
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