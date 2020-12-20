عدد محدود لتذاكر حفل أنغام وحسين الجسمي في الإمارات

يستعد الفنان حسين الجسمي، والفنانة أنغام، لإحياء حفلهما الغنائي في الإمارات، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة هناك.

يقام الحفل يوم الخميس 31 ديسمبر، على مسرح خورفكان بإمارة الشارقة، وتبقى عدد محدود من التذاكر للبيع، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المسرح، إضافة إلى توفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.

يذكر أن الجسمي أحيا أخيراً حفلاً غنائياً الخميس الماضي في دبي، بمشاركة الفنان تامر حسني، وشهد الحفل حضور عدد غفير من جماهيره.

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طرحت أنغام أخيراً ألبومها الخليجي "مزح"، الذي ضم 15 أغنية، منها: مزح، غريب، لا تستغرب، آخر لقا،

لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك، مع عدد من كبار صُنّاع الأغنية الخليجية، من الشعراء: الشاعر بدربن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.

كانت آخر حفلاتها الجماهيرية، خلال سبتمبر الماضي في السعودية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت باقة غنائية متنوعة بين المصري والخليجي، وتم إذاعة الحفل "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.