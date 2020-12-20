أعلنت الفنانة روجينا عن أحدث أعمالها الدرامية الرمضانية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كشفت روجينا عن تفاصيل العمل قائلة: "مسلسل (بنت السلطان)، رمضان ٢٠٢١، باسم السمرة أحمد مجدى تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق إنتاج ممدوح شاهين، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح".
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يذكر أن روجينا شاركت حديثاً في مسلسل "أسود فاتح"، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما، أبرزهم"هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، معتصم النهار، رانيا منصور، صبري فواز، فراس السعيد"، تأليف: أمين جمال، إخراج: كريم العدل، الذي تم عرضه خلال أكتوبر الماضي عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.
إضافة إلى مسلسلها الرمضاني "البرنس"، تأليف وإخراج محمد
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "البرنس".. روجينا تكشف أحدث أعمالها الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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