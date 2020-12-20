بعد "البرنس".. روجينا تكشف أحدث أعمالها الرمضانية

أعلنت الفنانة روجينا عن أحدث أعمالها الدرامية الرمضانية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كشفت روجينا عن تفاصيل العمل قائلة: "مسلسل (بنت السلطان)، رمضان ٢٠٢١، باسم السمرة أحمد مجدى تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق إنتاج ممدوح شاهين، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح".

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يذكر أن روجينا شاركت حديثاً في مسلسل "أسود فاتح"، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما، أبرزهم"هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، معتصم النهار، رانيا منصور، صبري فواز، فراس السعيد"، تأليف: أمين جمال، إخراج: كريم العدل، الذي تم عرضه خلال أكتوبر الماضي عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

إضافة إلى مسلسلها الرمضاني "البرنس"، تأليف وإخراج محمد

سامي، بطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، وحقق نسبة مشاهدة عالية، وبرز دورها في المسلسل بشكل كبير وتصدر محركات البحث المختلفة طوال فترة عرضه.