بالفيديو – مايا دياب تكشف عن اسم أغنيتها الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

بعد فترة طويلة وصعبة في الصراع مع فيروس كورونا وانفجار المرفأ، تعيد مايا دياب الفرحة والبسمة على وجوه الناس بأغنية جديدة.

وكشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن اسم أغنيتها الجديدة بفيديو طريف نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من دخل استديو التسجيل.

وعلّقت على الفيديو بالقول: “كان مفروض يكون اعلان لغنيتي الجديدة صار فيلم هندي طويل.. دوب قريبًا في الأسواق”.

وكانت مايا قد روجت لأغنيتها الجديدة، من خلال مقطع فيديو قالت فيه: “من بعد وقت طويل وفترة صعبة بين كورونا وانفجار بيروت ووضعنا العام كان كتير صعب علي إني غني بهذه الفترة، بس رجعت جبرت حالي إني إرجع حط حالي بجو من الفرح وجو من الشغل لأرجع أعطي من أغنياتي الجديدة وأن أقدم أعمالاً جديدة حتى أنهي هذه السنة بأعمال بأغاني جديدة… اشتقت غني”.