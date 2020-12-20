- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 2:39 مساءً
بريطانيا
ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية انه تم العثور على جثة امرأة داخل حقيبة في نزل غرب العاصمة لندن.
واضافت الصحيفة أن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة الماضي في نزل Pay and Sleep في منطقة ساوث هول وتم استدعاء الشرطة إلى الموقع.
وأكدت الشرطة العثور على جثة في المكان، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بعد إلى سبب الحادث والتحقيقات متواصلة للتعرف على هوية الضحية.
ولم تنفذ بعد اعتقالات ضمن إطار التحقيقات في القضية.
ونقلت “إندبندنت” عن أحد النزلاء قوله إن المرأة كانت معروفة له منذ نحو خمس سنوات، واصفا إياها بأنها كانت “شخصا جيدا وصديقة طيبة له”.
وادعت امرأة أخرى من النزلاء أن صديق الضحية اختفى عقب الحادث، مشيرة إلى أن أحد النزلاء البولنديين قال إنها غادرت إلى محطة حافلات، وذلك بحسب “إندبندنت”.
كانت هذه تفاصيل خبر لندن… العثور على جثة امرأة داخل حقيبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.