لندن… العثور على جثة امرأة داخل حقيبة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 2:39 مساءً

ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية انه تم العثور على جثة امرأة داخل حقيبة في نزل غرب العاصمة لندن.

واضافت الصحيفة أن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة الماضي في نزل Pay and Sleep في منطقة ساوث هول وتم استدعاء الشرطة إلى الموقع.

وأكدت الشرطة العثور على جثة في المكان، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بعد إلى سبب الحادث والتحقيقات متواصلة للتعرف على هوية الضحية.

ولم تنفذ بعد اعتقالات ضمن إطار التحقيقات في القضية.

ونقلت “إندبندنت” عن أحد النزلاء قوله إن المرأة كانت معروفة له منذ نحو خمس سنوات، واصفا إياها بأنها كانت “شخصا جيدا وصديقة طيبة له”.

وادعت امرأة أخرى من النزلاء أن صديق الضحية اختفى عقب الحادث، مشيرة إلى أن أحد النزلاء البولنديين قال إنها غادرت إلى محطة حافلات، وذلك بحسب “إندبندنت”.