طفل يكسب أكثر من 29 مليون دولار عبر يوتيوب … تعرف إلى القصة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - بينما يحاول الالاف وربما الملايين حول العالم زيادة كسبهم المادي من خلال الانترنت، ثمة طفل صغير لا يتجاوز عمره الـ 10 سنوات، استطاع أن يحقق دخلا لعام 2020 ما يقارب الـ30 مليون دولارا!.

وفي التفاصيل، جنى الطفل (رايان كاجي) Ryan Kaji البالغ من العمر تسع سنوات ما يقرب من 30 مليون دولار في عام واحد من فتح الصناديق ومراجعة الألعاب عبر يوتيوب ليحمل لقب مستخدم يوتيوب الأعلى أجرًا للعام الثالث على التوالي.

وحقق رايان كاجي 29.5 مليون دولار من قناته عبر يوتيوب المسماة (عالم ريان) Ryan’s World، بالإضافة إلى 200 مليون دولار أخرى من الألعاب والملابس ذات العلامات التجارية Ryan’s World، ومن ضمنها ملابس النوم من Marks & Spencer.

كما وقع على صفقة غير معلنة، لكن من المحتمل أن تكون بملايين الدولارات، لمسلسله المتلفز الخاص عبر قناة (نيكلوديون) Nickelodeon.

وبدأ كاجي في تصوير مقاطع الفيديو عبر يوتيوب لأول مرة في شهر مارس 2015 بعد مشاهدته لقنوات أخرى لمراجعة الألعاب.

وتدير عائلته الآن تسع قنوات عبر يوتيوب، وتعتبر قناة Ryan’s World الأكثر شهرة حيث بلغ عدد المشتركين 41.7 مليون مع 12.2 مليار مشاهدة.

وحصد الفيديو الأكثر شعبية لكاجي المسمى Huge Eggs Surprise Toys Challenge أكثر من ملياري مشاهدة، مما يجعله واحدًا من مقطع الفيديو الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب.

ويواجه كاجي وعائلته الآن تهديدًا بسبب تحقيق اللجنة الأمريكية للتجارة الفيدرالية بشأن مزاعم بعدم الكشف عن رعاة مقاطع الفيديو بشكل صحيح.

وقالت الشكوى المقدمة من وكالة مراقبة المستهلك Truth In Advertising: ما يقرب من 9 في المئة من مقاطع فيديوهات قناة Ryan’s World تضمنت توصية مدفوعة لمنتج واحد على الأقل تستهدف الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وهي مجموعة أصغر من أن تميز بين الإعلان التجاري والمراجعة، وغالبًا ما تصور هذه الإعلانات الأطعمة غير الصحية.

وحذر (بنجامين بوروز) Benjamin Burroughs، الأستاذ المساعد في الصحافة والدراسات الإعلامية في جامعة نيفادا، الذي يدرس الاتجاهات الناشئة ووسائل التواصل الاجتماعي، من وجود خطر يتمثل في استهداف الأطفال المؤثرين للأطفال الآخرين بطرق قد لا يكون الآباء مدركين لها.

وقال بوروز: بصفته مؤثرًا في الأطفال، فإن الشركات تتودد إلى رايان للعب بالألعاب الحديثة حتى يتمكن الأطفال الآخرون من رؤيتها، وأصبح الطفل المؤثر الآن نفسه علامة تجارية يتم وضعها في المتاجر لها قوتها وتأثير الخاص بها.

وأوضح بوروز أنه أصبح مهتمًا بظاهرة الأطفال المؤثرين بعد أن طلب منه أطفاله القيام بالأشياء التي كانت تقوم بها عائلة رايان.

وقال: أطفالي يتوقعون أن تبدو عائلتنا مثل عائلة رايان، إذ يمكن لعائلة رايان استهلاك المنتجات باستمرار، ويفتحون لعبة جديدة كل يوم، ويلعبون بهذه اللعبة الجديدة كل يوم، لذلك توجد هذه النزعة الاستهلاكية المستمرة التي يتم تضمينها في هذه الرسائل للأطفال.

وحصل نجوم يوتيوب العشرة الأعلى ربحًا على ما مجموعه 211 مليون دولار، وفقًا لمجلة فوربس للأعمال.