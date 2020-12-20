تراند اليوم : روجينا: تعلن عن أنضمام باسم سمرة وأحمد مجدي لـ”بنت السلطان”- شاهد

الفنانة روجينا، أعلنت عن انضمام كل من الفنان باسم سمرة والفنان أحمد مجدي لمسلسلها الجديد “بنت السلطان”، المقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني القادم لعام 2021.

ونشرت روجينا، صورة مركبه للفنان أحمد مجدي وباسم سمرة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “مسلسل بنت السلطان رمضان 2021 باسم سمرة وأحمد مجدي، وتأليف ايمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، إنتاج ممدوح شاهين بإذن لله يا رب تجعل رزقنا النجاح”.

وكشفت روجينا خلال لقائها ببرنامج The Insider”، تفاصيل مسلسلها، وقالت إنها تلعب خمسين شخصية في آن واحد، فهذا العمل هو حلم حياتها، مشيرة إلى أنها لا تخاف من المنافسة التي تجري في رمضان، لأن ما تقدمه هو الذي يشغلها ليس أكثر.

مسلسل “بنت السلطان” يعد أولى بطولة مطلقة للفنانة روجينال، والعمل من تأليف أيمن سلامة، الذي عكف على كتابته، بعد نهاية شهر رمضان الماضي، ومن إخراج أحمد شفيق.

يذكر أن روجينا عرض لها مؤخرا مسلسل “أسود فاتح” عبر منصة شاهد vip، من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويبدأ عرضه الأحد المقبل على منصة “شاهد” vip.

