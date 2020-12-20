تراند اليوم : الخميس- بوسي تستعد لإحياء حفل “الكريسماس” بمسرح جامعة مصر للعلوم

النجمة بوسي، تتستعد لإحياء حفل كبير بمناسبة أعياد “الكريسماس” على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس المقبل، حيث تعمل إدارة مسرح الجامعة حاليًّا على التجهيزات النهائية للحفل، واضعة في الاعتبار قواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا.

وتقوم إدارة مسرح جامعة مصر، خلال الحفل بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظًا على قواعد السلامة للجمهور والحضور.

ويشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور، إذ تغني بعض أغنياتها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر.

ومن مفاجآت الحفل أغنية وطنية في حب مصر تقدمها المطربة الشعبية بوسي، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي يتسع لـ 1300 كرسي، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتي قدمن أغنيات وطنية مهمة في الفترة الأخيرة.

وتعد المطربة بوسي، واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقما مهما في المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربي، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.

