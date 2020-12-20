تراند اليوم : أحمد كرارة ينضم لمسلسل “رغبة” برمضان 2021.. تفاصيل

الفنان أحمد كرارة يعيش حالة من النشاط الفني، خلال هذه الفترة، حيث يشارك في مسلسل “جمال الحريم” الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، والذي يلعب فيه دور “الجن العاشق”، بجانب الفنانة دينا فؤاد.

و أنه سيشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل “رغبة” بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب.

وأشار كرارة إلى أنه متحمس لهذا العمل، الذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين ومنهم فتحي عبد الوهاب وأيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، والتعاون مع المخرج عادل الأعصر.

ومسلسل “رغبة” كان اسمه الأول هو “فوبيا”، حيث تم تغير اسم العمل ليتماشى مع أحداثه، خاصًة بعد حلول الفنان فتحي عبد الوهاب محل الفنان خالد الصاوي،

واتفقت أسرة المسلسل على هذا العمل منذ ثلاثة سنوات، ولكن توقف لأسباب مختلفة، ثم عادوا لاستكماله من جديد ليُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلى جانب أخر يشارك أحمد في مسلسل “في يوم وليلة” بجانب الفنان أحمد رزق، التي من المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرها خلال الفترة القادمة، ليتم عرضها في الموسم الشتوي، وهي من تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج شيرين عادل.

