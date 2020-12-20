تراند اليوم : أنغام وحسين الجسمي.. يحتفلان برأس السنة بالإمارات- شاهد

المطربة أنغام والفنان حسين الجسمي يستعدون لإحياء حفل رأس العام الجديد في دولة الإمارات، بالتحديد في الشارقة بمسرح مدرج خورفكان، بدولة الإمارات، بصحبة المايسترو هاني فرحات.

تعد هذه المرة الأولى التي ستقدم بها أنغام بعض من أغاني ألبومها الجديد “مزح” بعدما طرح خلال الفترة الماضية.

ونشر الجسمي الإعلان الدعائي للحفل، وعلق كاتبا: حان الموعد لتحقيق الحلم ???????? وحان موعد اللقاء بلهفة المحب في مدينتي الجميلة ⁧‫#خورفكان‬⁩ بإذن الله سنقف جميعاً بشموخ ونحتفل على ⁧‫#مدرّج_خورفكان‬⁩ يوم 31 ديسمبر 2020″.

آخر حفلات أنغام كانت بمسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، ويحضر حفلها ب الشارقة 30% للجمهور حفاظا على التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

