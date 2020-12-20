تراند اليوم : تعرف على- سر تكريم “محمد صبحي” لأبنته.. شاهد

الفنان محمد صبحي أقام مساء الجمعة، 18 ديسمبر، احتفالية خاصة حملت عنوان “50 سنة فن” كرم فيها أكثر من 120 مبدع من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته وساهموا في إبداعه.

وانتشرت صورة من الحفل ظهر فيها صبحي يعطي تكريما لابنته مريم، مما أثار دهشة البعض فيما سخر آخرون من حصولها على تكريم متسائلين عن السبب وإن كان يكرمها لأنها كانت تسمع كلامه في طفولتها.

ولكن حقيقة الأمر أن محمد صبحي حرص على أن يكون أول تكريم في الحفل إهداء لزوجته الراحلة نيفين رامز، التي شاركته مشوار حياته ونجاحاته العملية والشخصية، وتسلمت التكريم ابنتهما مريم في ظهور نادر لها.

وخلال الحفل كرم صبحي عددا كبيرا من الفنانين والنقاد والمبدعين ومنهم إلهام شاهين ولبلبة وصلاح عبد الله وهاني رمزي وإيمان سركيس، كما كرم عدد من الراحلين منهم المنتصر بالله وشعبان حسين وسعاد نصر واستلم تكريمهم أبنائهم.

