تراند اليوم : يسرا: عن رفض غرفة صناعة السينما لعرض”صاحب المقام”بالسينمات.. شاهد

الفنانة يسرا تعلق على قرار “غرفة صناعة السينما” برفض عرض فيلم “صاحب المقام” في السينمات.

وفي تسجيل صوتي لبرنامج The Insider بالعربي، أكدت أن فيلم “صاحب المقام” سينمائي من الأساس وليس من أجل المنصات، مضيفة أنها لا تفهم سبب اعتراضهم.

وقالت: “دا فيلم سينمائي وكل الأفلام اللي اتعملت في أمريكا وغيرها في حالة الكورونا اتعرضت على منصات ودا ممنعش أبدا أن هو فيلم سينمائي، هما مش عاوزين يعتبروه فيلم دا أنا مش فاهماه، ومش فاهمة هما مقبلوهوش كفيلم سينمائي على أي أساس”.

وكان المخرج ماندو العدل أعلن عن رفض “غرفة صناعة السينما” عرض فيلمه “صاحب المقام” بدور العرض.

وعبر ماندو العدل عن استيائه للقرار وكشف أسباب هذا الرفض عبر حسابه الرسمي على Facebook كاتبا:”غرفة صناعة السينما رفضت عرض فيلم صاحب المقام في دور العرض (إن شاء الله حتي نسخة واحدة) بحجة أنها متشجعش المنتجين يبيعوا افلامهم للمنصات

وبعدين تنزل في السينمات فبالتالي دور العرض هتتأثر والصناعة كلها ممكن يحصل فيها مشكلة رغم أن احنا في ظرف استثنائي (الكورونا).

فيلم “صاحب المقام” من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج أحمد السبكي، إخراج ماندو العدل، بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

