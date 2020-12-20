تراند اليوم : عمرو يوسف يعلن بدء تصوير مسلسل “الملك”.. شاهد

يبدأ الفنان عمرو يوسف تصوير مسلسله الجديد “الملك” الذي يعود به للدراما الرمضانية بعد غياب عامين منذ آخر مسلسلاته “طايع”.

ونشر يوسف عبر حسابه على Instagram صورة الكلاكيت للإعلان عن بدء تصوير المسلسل.

ويقدم عمرو يوسف في المسلسل شخصية أحمس طارد الهكسوس، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل عن رواية “كفاح طيبة” للأديب العالمى نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

ومسلسل “الملك” من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، ويتناول قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعتبر المسلسل أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

