شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى صور جديدة مع وفاء صادق.. وتعلق: "صاحبتى الأنتيخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة سوسن بدر، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سوسن برفقة الفنانة وفاء صادق، وكتبت على الصورة قائلة: "صاحبتي الأنتيخ"، ونالت الصور إعجاب متابعيها متغزلين فى جمالها وضحكتها.



سوسن بدر و وفاء صادق



سوسن و وفاء

من ناحية أخرى تظهر النجمة سوسن بدر فى دور امرأة عجوز على هيئة "عفريتة"، خلال أحداث مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق، حيث تظهر على هيئة شبح تحاول مساعدة بطل العمل بعد تورطه فى قضية القتل الذى اتهم بها، فى محاولة البحث عن القاتل الحقيقى وتتوالى الأحداث.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.

وفى سياق آخر يعرض للنجمة سوسن بدر مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، والذى تم تأجيله من العرض فى شهررمضان الماضى بسبب فيروس كورونا، ويشارك فى بطولة العمل محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.