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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاد "ابن البلد".. صور ألبومات محمد فؤاد منذ بدايته حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " محمد فؤاد " واحد من أكثر نجوم الغناء بالوطن العربى الذى يحظى بشعبية جارفة و ذلك بفضل موهبته الساحرة التى جعلته واحدا من أيقونات الموسيقى منذ فترة الثمانينات وحتى الآن ، و احتفالا اليوم بعيد ميلاد محمد فؤاد نتذكر ألبوماته الغنائية التى أطلقها طوال مسيرته الفنية .
أطلق النجم محمد فؤاد أول ألبوماته الغنائية عام 1983 وهو ألبوم " فى السكة " الذى أحدث ضجة فى ذلك وحقق نجاحا كبيرا ، ثم أطلق فؤاد ألبومه الثانى " خفة دمه " عام 1986 ، ليستكمل النجم مسيرته الغنائية الناجحة بطرحه ألبوم " هاود " عام 1987 ، ثم ألبوم " ياني " .
وفي عام 1990 أطلق محمد فؤاد ألبوم " اسالي " ، بينما أطلق ألبوم " مشينا " عام 1992 ، و تبعهم سلسلة من الالبومات و هم " شيكا بيكا " و " حبينا " و " نحلم " و " حيران " و " كامننا " و " الحب الحقيقي " و" قلبي وروحي وعمرى " و " القلب الطيب " و " كبر الغرام " و " شاريني " و " حبيبي يا " و " ولا نص كلمة " و " بين أيديك " .
حبيبي يا
مشينا
نحلم
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