شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تشكر وزارة الثقافة بعد تكريم والدها في المسرح القومي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على توجيه الشكر لوزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد تكريم والدها الفنان الراحل محمود ياسين في المسرح القومي أمس، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، تظهر من خلالها وهى تتسلم الجائزة على المسرح.

وكتبت رانيا محمود ياسين فى تعليقها على الصور: "تكريم أبي الغالي في المسرح القومي اليوم شكرًا جزيلاً لوزارة الثقافه شكرًا جزيلاً لوزيرة الثقافة السيدة إيناس عبد الدايم وشكرًا لإدارة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي وشكرًا للبيت الفني المسرح بقيادة الإسماعيل مختار ورئيس قطاع إنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال".

وكانت قد أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها عقب إطلاق اسم والدها الفنان الراحل محمود ياسين على شارع طرح البحر2 في محافظة بورسعيد تكريما له، حيث إنه واحد من أبناء المحافظة، كما تقدمت بالشكر إلى المحافظ والأهالى.

ونشرت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورة للافتة شارع محمود ياسين، طرح البحر 2 سابقا، وعلقت:" شكرا لسيادة المحافظ لواء عادل الغضبان وشكرا لأهالي بورسعيد الكرام لتكريم ابنهم البار العاشق لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين والشهداء".

كما كانت الفنانة رانيا محمود ياسين، قد كشفت عن صورة نادرة من قبل جمعت والدها الفنان الراحل محمود ياسين، مع النجمين الراحلين وحش الشاشة فريد شوقى والساحر محمود عبد العزيز، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ظهر فيها ياسين وعبد العزيز وهما يقبلان وحش الشاشة، اتبعتها بتعليق: "حبابيى فى الفردوس الأعلى يارب".

يشار إلى أن الفنانة رانيا محمود ياسين أحيت ذكرى أربعين والدها الفنان الراحل محمود ياسين نوفمبر الماضى، عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، حيث كتبت فى تدوينه لها: "40 يومًا على فراقك، يا أبى الغالى ستظل فى قلبى وفى روحى حتى ألقاك رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يارب العالمين".