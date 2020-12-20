شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يعلن بدء تصوير مسلسله "الملك" لرمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم عمرو يوسف انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الملك" عن حياة أحمس طارد الهكسوس، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام حيث نشر صورة من كلاكيت العمل، حيث شهدت الأسابيع الماضية استعدادات أبطال المسلسل من خلال التدريب على ركوب العجلات الحربية والمبارزة بالسيوف والعديد من الأمور الخاصة بهذه الفترة الزمنية.



عمرو يوسف يعلن بدء تصوير الملك

كسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.