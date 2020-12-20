شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقدم ناعومى آكى دور ويتنى هيوستن فى I Wanna Dance With Somebody؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ناعومى آكى هى الأنسب لكى تلعب دور النجمة العالمية الراحلة ويتنى هيوستن فى فيلم سيرة ذاتية جديد، وهو الخبر الذى تصدر عددًا كبيرًا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ام ان أى" و"هوليوود ريبورتر".

الفيلم يحمل عنوان "I Wanna Dance With Somebody"، ومن المقرر أن يتم إطلاقه فى نوفمبر 2022، وفقا لـ The Hollywood Reporter، تجرى حاليًا ناعومى آكى مفاوضات بشأن الدور.



ويتني و آكي

كان آخر ظهور للنجمة ناعومى آكى على الشاشة الفضية كان من خلال "Star Wars: Rise of Skywalker " حيث لعبت شخصية تدعى "Jannah".

وفيلم "I Wanna Dance With Somebody" من تأليف أنتونى مكارتن، ومن إخراج ستيلا ميجى.

قالت ميجى لصحيفة هوليوود ريبورتر: "لقد أمضينا الجزء الأكبر من العام الماضى فى بحث شامل عن ممثلة يمكن أن تجسد ويتنى هيوستن، وفى الحقيقة لقد أبهرتنا ناعومى آكى فى كل مرحلة من مراحل العملية، لقد تأثرت بقدرتها".

الفيلم هو احتفال مبهج وعاطفى بحياة وموسيقى ويتنى هيوستن، التى تعد أعظم مطربة بوب فى كل العصور، ويستعرض العمل رحلتها من الغموض إلى النجومية الموسيقية.