اعتقال عراقي ابتز فتاة بنشر مقاطع وصور فاضحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت مديرية مكافحة إجرام العاصمة بغداد، الأحد، متهماً بابتزاز فتاة إلكترونياً بنشر مقاطع فيديو وصور فاضحة.
وقالت المديرية في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة بمقاطع فيديو وصور فاضحة".
وأضاف البيان، أن "مفارز القسم قامت بعملية تفتيش لمنزل المتهم بعد إحالة قضية المشتكية إليها من قبل دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، وأثناء العملية تم ضبط أجهزة هواتف وحاسبة تحتوي على مقاطع فيديو وصور فاضحة".
وتسجل الدوائر القضائية ومراكز السلطات الأمنية في العراق، بين الحين والآخر، حوادث ابتزاز إلكتروني عادة ما تكون أغلب ضحاياه من النساء والشخصيات الاجتماعية والسياسية.
وأرجع خبراء ومختصون، ارتفاع حوادث الجريمة الإلكترونية والتشهير بخصوصيات الآخرين، إلى أسباب اجتماعية واقتصادية، ومنها مستوى الفقر ومعدلات العنوسة في العراق.
وعلى الرغم من تفشي ظاهرة الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن قانون جرائم المعلوماتية الذي يعنى بمعالجة تفصيلات ذلك الأمر، مازال محل جذب وجدل كبيرين في الأوساط السياسية والاجتماعية ما يعطل إقراره برلمانياً منذ أكثر من عشر سنوات.
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