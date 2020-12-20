محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة نيللي كريم للمرة الثانية بعيد ميلادها، الذي وافق 18 ديسمبر الجاري، وكانت هذه المرة رفقة والدتها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل العيد ميلاد.
ظهرت في الفيديو نيللي وهي تجلس بجانب والدتها في منزلها.
وحضر حفل عيد ميلاد نيللي كريم عدد من النجوم على رأسهم: يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين وزوجته، ريهام حجاج، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها مع والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.