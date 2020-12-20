الكاتب وليد يوسف ينضم لعضوية لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري

انضم الكاتب المسرحي والسيناريست وليد يوسف للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وذلك بعد اعتذار الكاتب الكبير كرم النجار لظروف خاصة تمنعه من التواجد فترة المهرجان.

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تتكون لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري من الدكتور أسامة أبو طالب، رئيسًا، وعضوية كل من الموسيقار منير الوسمي، والفنان جمال عبدالناصر، ومهندس الديكور الدكتور صبحي السيد، والفنان محمد أبو داوود، ومصمم الاستعرضات عاطف عوض.

وأكد رئيس المهرجان أن اللجنة العليا للمهرجان

كانت حريصة في تشكيل لجنة التحكيم واختيار اعضائها على التمثيل المتكافئ لكل التخصصات المختلفة في مجال المسرح مع الحرص على تمثيل الاتجاهات كافة في عالم أبو الفنون.

تقام الدورة الثالثة عشرة فىالفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، التى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عامًا على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م، وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوًا من أجيال مختلفة وتخصصات

متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسًا للمهرجان"، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبدالخالق.

إضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرًا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.