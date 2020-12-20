انت أطرق بابي الحلقة 23.. توتر في العلاقات تنتهي بحب ايدا لسركان

انت اطرق بابي 23

رغم من وجود العديد من المسلسلات التركية المتميزة والتى تجتوى على قصص مشوقة وجذابة، إلا أن مسلسل أنت أطرق بابي ، استطاع استطقاب والاستجواذ على النصيب الأكبر من عشاق الدراما التركية الذين يفضلوا متابعة والبحث عنه لمعرفة احداثه، ومتابعتة حلقاته المختلفة.

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وينتظر الجمهور مسلسل أنت أطرق بابي الحلقة23، التى حملت الكثير من المفاجآت والتفاصيل المثيرة في القصة الدرامية للمسلسل، والتى حملت حدوث توتر في علاقة

ايدا وسركان بسبب بلجكا، ولكن سرعان ما تشعر ايدا بأنها تحب سركان وتغير عليه لذلك ستعود إليه، وأنتهت الحلقة بظهور جدة ايدا ما أدي إلى تغيير الأحداث.

يعرض مسلسل أنت اطرق بابي التركي مساء يوم السبت من كل أسبوع، والذي يعتبر من أكثر المسلسلات التركية رومانسية والتي يحب ملايين الأشخاص مشاهدتها، حيث استطاعت أحداث العمل أن تحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرض الجزء الأول واستمر نجاحها خلال عرضها للموسم الثاني.

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وتدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي حول فتاة شابة تسعى للنجاح في حياتها الدراسية ولكنها خسرت كل شيء بسبب رجل أعمال غني لم يجعلها تحصل على منحة تعليمية إلى خارج البلاد، وبالصدفة تلتقي بهذا الرجل وتقع في غرامه أثناء تأديتها دور خطيبته.

مشاهد.. أنت أطرق بابي 23

تعلب الفنانة التركية Handa Archell دور البطولة في المسلسل بجوار النجم التركي الشاب كريم بورسين، بعد قرار الشركة المنتجة استكمال الأجزاء المتبقية في حال ارتفاع نسبة المشاهدة وعدد كبير من المتابعين.

في الأسابيع الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بتوقف بث مسلسل أنت أطرق بابي، لكن الشركة المنتجة نفت هذه الأنباء، وأكدت أنها شائعات كاذبة تمامًا.