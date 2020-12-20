(تفاصيل) وبرنامج حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء اليوم، الأحد، الدورة الـ 13 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان يوسف اسماعيل.

وسيخرج حفل الافتتاح المخرج الكبير خالد جلال الذي سيقدم عرض بعنوان " الميراث " فكرته وإخراجه مدته 15 دقيقة ، ثم يعقب العرض كلمة مدير المهرجان الفنان القدير اسماعيل مختار ثم كلمة رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف اسماعيل ، ثم تفتتح الوزيرة الدورة الـ 13 بكلمتها .

يعقب تلك الكلمات تقديم أعضاء لجنة المشاهدة واختيار العروض ثم تقديم لجنة التحكيم وبعدها تكريم نجوم المسرح المصري ( الفنان صلاح السعدني والفنانة سهير المرشدي والمخرج عباس أحمد والراحل محمود

ياسين والراحل المنتصر بالله والراحل نجيب سرور.

تقام عروض المهرجان علي 14 مسرحًا من مسارح مصر منها المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ومسرح مركز الهناجر للفنون ومسرح الشباب العائم ومسرح الغد والمسرح القومي ومسرح الجمهورية ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح مركز الجيزة الثقافي ومسرح الطليعة ومسرح العرائس ومسرح متروبول.

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام

1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.