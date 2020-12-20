نادين نسيب نجيم: نحن أبطال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عبر “إنستغرام”. وعلّقت عليها بالقول: “نزهة في الليل… أستمع إلى الموسيقى وأحلم بعام مقبل أفضل”.

وعن عام 2021 أضافت: “لا تخيب أملنا، نحن الأبطال الضحايا نحن المحاربون”. وبعد مرور أشهر على انفجار مرفأ بيروت، خرجت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها، وأطلت على الشاشة لأول مرة لتخبر على الإبادة الجماعية التي قامت بها سلطة الفشل والخنوع عشية 4 آب 2020.

وروت نجيم المشاهد المؤثرة وكأنها تعيد تمثيلها من جديد، وواجهت الجمهور للمرة الأولى بصورٍ لوجهها وفكها في غرفة العمليات وحجم الضرر الذي أصاب بشرتها، كما تطرق الحديث إلى قصة سائق سيارة أقلّها بجراحها إلى المستشفى قبل أن يتعرف عليها.

كما عبّرت نجيم عن إحساسها بالإنسانية أولاً في كل من وقف جنبها، حتى قالت عبارة تداولها ناشطون بكثرة على “تويتر”، بأنّها لا تفرق في حياتها بين مسلم ومسيحي، وحين ابتلاها الله بمصيبة كان المنقذ اسمه حسين.