نشرت بواسطة:Bitajarod في أزياء وموضة 37 دقيقة مضت التعليقات على إطلاق مجموعة جديدة لأزياء المصمم الليبي أمجد خليل مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أطلق مصمم الأزياء الليبي أمجد خليل مجموعته الجديدة” هوت كوتور” لعروس موسم خريف وشتاء 2020- 2021 وحملت اسم ” الحلم ” من دار AK للأزياء وتتكون المجموعة من ثمان قطع فساتين زفاف ، واستخدم المصمم في المجموعة قصات كلاسيكيه واقمشه ناعمه بعيده كل البعد عن الشك والتطريز ،لكي يخاطب العروس التي تبحث عن النعومه والكلاسيكيه، فاعتمده الاقمشه الانسيابيه متل الاورقانزر والتول الحريري والفرينش ليس، بقصات كلاسيكيه وفينتاج.

استوحي امجد المجموعة من ” الفتاة الحالمة ” بفرحة العمر والحياة الجديدة والعروس المختلفة بالبساطة التي شكّلت القاسم المشترك بين كل القطع، وقد أراد المصمم من خلال هذه المجموعة أن يحقق أحلام العديد من الفتيات الحالمات بفستان زفاف مميز ومختلف كما اختار امجد قطعتين فقط من الكوليكشن للتصوير، لكي يقوم بالترويج للمجموعة قبل عرض الكوليكشن كاملا الذي سيطلقه خلال الايام القادمة بعدما عرقلته جائحة كورونا من انجاز المجموعة في الوقت المحدد لها، اختار امجد خليل احد الفنادق العريقة في اسطنبول لكي يكمل الفكرة والصورة التي رسمها لكوليكشن “الحلم ” فقام بتصوير فيديو ستوري قصير يحاكي الفتاة الحالمه بليلة العمر ، ومن خلال التصوير الفوتوغرافي استخدم التفاح الاحمر كدلاله ترمز للجمال والأنوثة في الحضاره الاغريقية بما ان انسيابيه ولمعان قشر التفاح الاحمر كانت في تلك الحقبه من الدلالات المرتبطه بالجمال والأنوثة.

نفيد بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين ارتدت من أزياء المصمم أمجد أمين بحفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.