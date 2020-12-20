يوتيوبر الأعلى أجرا بالعالم.. طفل يكسب 30 مليون دولار في عام!

متابعة بتجــــــــــــرد: جنى الطفل رايان كاجي “Ryan Kaji” البالغ من العمر 9 سنوات ما يقرب من 30 مليون دولار في عام واحد من فتح الصناديق ومراجعة الألعاب عبر يوتيوب ليحمل لقب مستخدم يوتيوب الأعلى أجراً للعام الثالث على التوالي.

وحقق رايان كاجي 29.5 مليون دولار من قناته عبر يوتيوب المسماة (عالم ريان) Ryan’s World، بالإضافة إلى 200 مليون دولار أخرى من الألعاب والملابس ذات العلامات التجارية Ryan’s World، ومن ضمنها ملابس النوم من Marks & Spencer.

كما وقع على صفقة غير معلنة، لكن من المحتمل أن تكون بملايين الدولارات، لمسلسله المتلفز الخاص عبر قناة Nickelodeon.

وبدأ كاجي في تصوير مقاطع الفيديو عبر يوتيوب لأول مرة في شهر مارس 2015 بعد مشاهدته لقنوات أخرى لمراجعة الألعاب.