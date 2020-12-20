أول تعليق من سمية الخشاب بعد الحكم بحصولها على نفقة المتعة

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن حصلت على حكم بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه لها، كنفقة عدة ومتعة عن فترة زواجهما التي امتدت لعامين، شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، مقطع فيديو جديداً لها، من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”.

وظهرت سمية الخشاب وهي تستعرض جمالها بملابس رياضية باللون الأسود، مرتدية نظارة شمس سوداء، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفيها. وعلقت على الفيديو: “سعيدة وبروح حرة”.

يذكر أن المحكمة قد ألزمت “سعد” بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور هي فترة العدة لسمية، ومبلغ عشرة آلاف جنيه كل شهر من الـ24 شهراً هي مدة الزواج، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومي، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.

وقدمت “الخشاب”، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية استأصلت خلالها الطحال، نتيجة ضربه لها بعنف.