شكرا لقرائتكم خبر عن ‎"باب الجمال".. أحدث ألبومات الكينج محمد منير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم الكبير الكينج محمد منير لإطلاق أول أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام، الأغنية الأولى التي سيطلقها محمد منير بعنوان "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

‎ويحتوي الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.