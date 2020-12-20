القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يكن عام 2020 الأفضل على الإطلاق، خاصةً في مجال صناعة السينما والتلفزيون، إذ تعرض كثير من المشاريع الفنية للتأجيل أو الإلغاء.
ورغم لجوء كثير من عشاق السينما إلى شبكات البث الإلكتروني خلال فترة الحظر للتغلب على إغلاق السينمات، إلا أن نتفليكس تأثرت بدورها وقررت إلغاء كثير من مسلسلاتها بسبب كورونا.
ورصد موقع "ديلي فيلم" الأمريكي، أشهر المسلسلات الأجنبية التي اضطرت نتفليكس لإلغائها بسبب وباء كورونا في 2020، نوضحها في الإنفوجراف التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. أشهر مسلسلات حذفتها نتفليكس في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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