شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام حافظ يقدم شخصية المحارب "آمو" صديق أحمس بمسلسل "الملك" مع عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان والسيناريست إسلام حافظ إلى قائمة أبطال مسلسل الملك، بطولة النجم عمرو يوسف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى، وهو العمل المقرر انطلاق تصويره يوم السبت المقبل، ويجسد من خلاله المسلسل شخصية "أمو" المحارب وصديق الملك أحمس.

وانضم للعمل مؤخراً ، بعد التعاقد مع صبا مبارك وسوسن بدر، كل من، محمد لطفي ومها نصار وأمير صلاح الدين وباسل الزارو لقائمة أبطال العمل المقرر أن يتم عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وشارك إسلام حافظ فى مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذي قدم خلاله شخصية الإرهابي معتصم، وحقق خلاله نجاحاً كبيراً، كما شارك مؤخرا في بطولة مسلسل الوجه الآخر، وكان هو العدو الرئيسي لـ ماجد المصري.

ويشارك في بطولة "أحمس" عدد كبير من النجوم منهم، عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، إسلام حافظ، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين.