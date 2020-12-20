شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تبدأ تصوير مسلسلها "قصر النيل" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة دينا الشربينى مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل "قصر النيل" بعد أسبوعين وجارٍ تحضيرات العمل في الوقت الحالي وإبرام تعاقدات النجوم بعد تعاقد الفنانة ريهام عبد الغفور لتشاركها في بطولة المسلسل، والذى يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه خالد مرعى، ويعد اللقاء الثانى لريهام مع دينا الشربينى بعدما قدما سويًا مسلسل "زى الشمس" العام الماضى.

وعلى جانب آخر هناك مفاوضات مع الفنان صلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، إذ وضع المخرج خالد مرعى قائمة باسماء الممثلين الذى يرغب فى انضمامهم للمسلسل.

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.