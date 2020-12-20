شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تبدو أصغر سنا وأكثر بريقا بتوقيع Ermanno Scervino والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية كيلى مينوج، أن تحقق نجاحات ضخمة خلال الفترة الأخيرة بألبومها الجديد الذى حمل عنوان "Disco" .

يبدو أن كيلى مينوج البالغة من العمر ( 52 عاما ) قررت أن تستمتع بوقتها بعد سلسلة من الضغوط الخاصة بجدول أعمالها ، حيث نشرت مينوج صورتين جديدتين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 2.1 مليون شخص .

ظهرت النجمة الشهيرة و المقيمة الآن فى لندن بالصور التى نشرتها وتبدو أصغر سنا وأكثر جمالا وبريقا، فكانت كيلى مرتدية "تى شيرت " " بنطلون باللون الأسود وقبعة ذات تصميم كلاسيكى مميز، ولكى تكمل إطلالتها الأنيقة اختارت مينوج ارتداء معطف طويل " leopard print " وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Ermanno Scervino " ووصل سعره الى 1930 جنيه إسترلينى .

يذكر أن كيلى مينوج التى أصدرت ألبومها الجديد "disco " مؤخرا أشارت إلى أنها تتمنى التعاون مع عدد كبير من نجمات عالم الغناء خلال الفترة المقبلة، وهو التصريح الذى تصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة.

وقالت كيلى مينوج لـ " ELLE " فى مقابلة جديدة: "لقد تعاونت مع الكثير من النجوم على مر السنين ، و "بالتأكيد أود أن أتعاون مع المزيد من النساء خلال الفترة المقبلة " ، وأشارت النجمة الشهيرة إلى أن من بين النجمات التى تتمنى العمل معهن هى أيقونة الموسيقى و الغناء مادونا، و أكدت كيلى أنها إذا قامت فعلا بهذا التعاون سيكون أمر مذهل.

وأشارت كيلى مينوج، إلى أنها تحب أيضا التعاون مع دوا ليبا و ليدى جاجا و مايلى سايروس ، وهى التصريحات التى أثارت ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية.