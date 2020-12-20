شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز داخل المجمع الطبى بالتجمع الخامس مع "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان كريم عبد العزيز تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار2" داخل المجمع الطبي بمنطقة التجمع الخامس، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام وينتقل كريم لديكور منزله لاستكمال تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث العمل.

ويواصل فريق عمل مسلسل الاختيار 2، التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمي تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملاً ضخمًا للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضي، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.