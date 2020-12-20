شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان وينتهى محمد رجب من تصوير مسلسل "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم محمد رجب يقوم بتصوير مشاهد مسلسله " ضربة معلم " الذى يعرض حاليا على شاشة قناة "سى بى سى"، حيث يحقق ردود فعل إيجابية للغاية ويتبقى له أسبوعان وينتهى من تصوير كل مشاهد المسلسل ويأتى معظمها في الديكور الأساسى للعمل بشبرامنت.

وشارك رجب متابعيه على موقع إنستجرام بنشر أكثر من صورة برفقة عدد من معجبيه وهو بلوك الشخصية الذى يقدمها ضمن أحداث المسلسل.

وأعرب محمد رجب بطل العمل فى وقت سابق عن سعادته بردود فعل المسلسل القوية بعد عرض حلقاته على قناة cbc، مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.