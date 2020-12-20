أمينة تكشف تفاصيل دورها في فيلم "الشرابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت الفنانة والمطربة الشعبية أمينة من تصوير باقي مشاهدها من فيلم "الشرابية" لمجموعة من النجوم، وكذلك صناع وفريق العمل، للانتقال إلى مرحلة المونتاج والمكساج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي في إجازة منتصف العام 2021.

وكشفت أمينة أنها تقدم شخصية تدعى "مرمر" وتعمل مطربة في أحد الملاهي الليلية، ومع مرور الوقت تتعرف على أحد رجال الأعمال وتنشأ بينهما نظرات إعجاب متبادلة إلى أن تصل إلى الزواج الرسمي.

أضافت أمينة بأن تطور هذه العلاقة الزوجية يكشف مفاجأة صادمة لـ"مرمر بنت الشرابية" نفسيا، ما يتسبب في انفصالهما وعدم رغبتها في بناء علاقة مع شخص آخر.

استكملت أمينة بأن شخصية "مرمر" هي مطربة متعلمة وواعية لكل ما هو يخالف الأعراف والتقاليد المصرية، ولكن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسرتها والاحتياج المادي تسببت في تقبلها لهذا العمل، مع الحفاظ على كيانها المهني كمؤدية لعملها فقط دون أن يمسها أحد.

وذكرت أمينة أن شخصية "مرمر" قد تكون سيكوباتية، ولديها علاقات قوية ووثيقة مع أشخاص معينين مثل العلاقات الرومانسية أو الإعجاب، وتعامل أي شخص آخر بأسلوب الود الظاهري، كما أن دورها لدية تأثير إيجابي في محور أحداث العمل.

وتدور أحداث العمل في إطار متعدد الطبقات الاجتماعية وتتخلله بعض المواقف الكوميدية.

فيلم "الشرابية" بطولة النجوم: أمينة، علاء مرسي، راندا البحيري، لطفي لبيب، أحمد عبدالله محمود، سليمان عيد، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم، جمال فؤاد، دومينيك حوراني وغيرهم، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل.