شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيا بالشارقة نهاية ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة الكبيرة أنغام حفلا غنائيا كبيرا فى الشارقة يوم 31 ديسمبر، بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات تزامنا مع احتفالات راس السنة.

ومن المقرر أن يحضر عدد من الجاليات العربية وجمهورها فى دبى وتقدم عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" ومنها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفها بيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، ياريتك فاهمنى بقول نسياك".

كانت النجمة أنغام، طرحت مؤخرا، ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".