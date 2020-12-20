شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: عمرى ما قلت "آسف" لأى حد غير بناتى بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، بناتى غيروا فيا حاجات كتير جدا، أبرزها إنى بدعى أنى متفتح العقل لغاية لما هما بيفوقونى، وبكتشف فاجأة أنى لسه قفل، هما دول فقط اللى بقوله أنا متأسف، وعمرى ما قلت كلمة آسف دى طول عمرى لأى حد، ولا حتى والد ولا زوجتى.

وأضاف محمود حميدة، خلال لقائه فى برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على DMC، بنتى أسماء بعتبرها حياتى من أولها لآخرها، أما بنتى إيمان فهى "جنتى"، وبنتى آية هى "قلبى"، وأخيرا بنتى "أمنية" هى ملكتى.

وتابع، سبب أنى قلت على بنتى أسماء إنها حياتى من أولها لآخرها، لأن زمان وقت ما كانت زوجتى رايحة تولد عند حماتى، وأنا روحت أوصلها للأتوبيس وأنا راجع حسيت بحرارة، وقلت لوالدتى فجابتلى حقنة إنفلونزا، ولكن الحرارة فضلت زى ما هى، وكلمت إخواتى وأدونى حقنة مورفين، ومحصلش حاجة، واتعرضت على أطباء وكان التشخيص إنها حاجة مش معروفة.

واستكمل، حصلى انهيار عصبى وعضلى كامل، وفقدت القدرة على الحركة والكلام، لغاية ما فى يوم خلاص شكلى إنى بموت فيه، وعدلونى على القبلة وأخويا فايز بيلقنى الشهادة، وحاسس إن الدم بيتسحب منى من رجلى لغاية زورى، وفاجأة سرى الدم مرة أخرى، وقلت الحمد لله، وقلت لأمى قومى، وضينى عشان أصلى.







