بعد محمد الشرنوبي.. راندا رياض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي أعلنت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمال المطربة أنغام، مساء السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت زوجة الشرنوبي عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام": "نتيجة تحليل كورونا طلع إيجابي، وكان أسبوع صعب، بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن". يأتي هذا بعدما أعلن الفنان محمد الشرنوبي، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا". وينتظر محمد الشرنوبي عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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