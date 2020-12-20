محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر صورتين تجمعها بوالدها وشقيقتها ليلى زاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت ملك على الصور:"فخورة بعائلتي الناجحة". يشارك الفنان أحمد زاهر في مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".

كانت هذه تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر عن شقيقتها ووالدها :"فخورة بعائلتي الناجحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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