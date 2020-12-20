محمد أنور يروج لمسرحية "هابي نيو يير بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روج نجم مسرح مصر، الفنان محمد أنور لمسرحية "هابي نيو يير"، المقرر عرضها ليلة رأس السنة. نشر "أنور" بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"منتظرينكم في سهرة رأس السنة في المسرحية الكوميدية هابي نيو يير بالعربي". أضاف أنور :"العرض على مسرح كايرو فيستيفال سيتي، التجمع الخامس". مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" بطولة الفنان بيومي فؤاد، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، كريم عفيفي.

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