الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير

الأحد 20 ديسمبر 2020

كشفت نقابة المهن الموسيقية في مصر، السبت، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير، الذي تعرض لوعكة صحية منذ يومين، دخل على إثرها المستشفى.



وطمأنت نقابة المهن الموسيقية في بيان، جمهور الفنان محمد منير على صحته، وأكدت أن ”الكينج بصحة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله وليس في المستشفى، بعد أن قام بإجراء بعض الفحوص الطبية“.

وأكدت أن ”الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله محمد منير، في تحضيرات ألبومه الجديد، وأوصاه الأطباء بالراحة فقط، فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة“. موضحة أن ”الكينج سيعود خلال الساعات المقبلة؛ لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد (باب الجمال) الذي من المقرر أن يتم طرحه الأسبوع المقبل“.

وتعرض منير، لوعكة صحية تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات الشهيرة بعلاج حالات المخ والأعصاب، لتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وأجرى الفنان، العديد من الفحوصات الطبية للوقوف على تطورات حالته الصحية، وتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تدخل جراحي مجددًا أم لا، لاسيما أنه أجرى جراحة في آيار/ مايو الماضي.

وكشفت المصادر عما يعاني منه الفنان محمد منير، وعن حالته الصحية؛ إذ قيل إنه أُصيب بشبه شلل في واحدة من قدميه، ولم يتمكن من الحركة؛ ما جعله يستدعي فريقه المساعد وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى.

يذكر أن آخر ما طرحه منير أغنيته الجديدة ”الناس فى بلادي“، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع ”يوتيوب“ من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.