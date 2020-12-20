شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تروج لبرنامجها "Cardi Tries" برقصة باليه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تروج النجمة العالمية كاردى بى لبرنامجها الخاص بتليفزيون الواقع الجديد والذى يحمل اسم "Cardi Tries" وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 79.2 مليون شخص.

نشرت كاردى بى البالغة من العمر (28 عامًا) عددًا من مقاطع الفيديو القصيرة التريللر الخاص بـ " Cardi Tries " و الذى أظهرها وهى تقوم بتنفيذ احدى تصميمات الملابس، إضافة الى لعبها كرة السلة وقيادتها لسياراة بسباق للسيارات و ظهورها كمعلمة برياض الأطفال، كما نشرت كاردى بى مقطع فيديو آخر ظهرت به وهى تتمرن على رقص "البالية".

يذكر أن برنامج كاردى بى والذي يحلم اسم " Cardi Tries " ، يظهر مغنية الراب الشهيرة خلال قيامها بوظائف جديدة غير مألوفة مثل ظهورها كواحدة من العاملين بمجال الإطفاء ، أو تظهر كمعلمة أو متسابقة بسباق للسيارات أو راقصة بالية ، وينضم إلى كاردى بى بعض الخبراء فى هذه المجالات ، و أشار موقع " ديلاين " أن البرنامج مليء بالكثير من اللحظات المثيرة و الغريبة .

وأشار موقع " سكرين رانت " أن من الأفكار التى ستثير ضجة هى ظهور كاردى بى تربى المواشى، أو خلال صنعها للشعر المستعار .

يذكر أن النجمة العالمية كاردى بى بدأت مسيرتها الفنية عام 2015 واستطاعت بفضل موهبتها وإصرارها على الوصول للنجاح أن تتحول لواحدة من أهم نجمات الغناء فى العالم، ومن أبرز الأغنيات التى أطلقتها "i like it" و"ring" و"be careful"، وغيرهم .