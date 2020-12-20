شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: أوصى بناتى باللى علمته ليهم وأحب لما أموت يقولوا الله يرحمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، أوصى بناتى الأربعة باللى علمته ليهم وهما عارفينه كويس، وإنهم يعملوا اللى عاوزينه بدون أى شروط، وأنا عمرى ما وجهتهم على شىء معين، وبيكون الموضوع مناقشات كوالد، وإنى أقف جنبهم كسند وأوفر لهم وسائل المعيشة، وأكون داعم لهم.

وأضاف، خلال لقائه فى برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة DMC، أكيد عندى أمراض نفسية ولما بكون فى أزمة بروح للدكتور، ولكن الأطباء النفسيين اللى روحتلهم كان طبيب فى أمريكا، وكان فى توقيت أزمة الزواج الثانى، وكانت أزمة نفسية كبيرة جدا وقدر يساعدنى الحمد لله.

وتابع، أحيانا بيجيلى كابوس سقوطى فى الثانوية العامة، ولكن بيجى وقت ما أكون داخل على نوع من أنواع الامتحانات فى الحياة وبخاف أسقط فيها، وأنا مش باخد مهدئات لأن لما باخد بيجيلى كوابيس ومفيش منوم يقدر ينيمنى أكتر من 10 دقايق.

واستكمل، البكاء بالنسبة ليا مكنش موجود عندى، وعمرى ما بكيت من وأنا صغير لغاية لما عديت 40 سنة، بدأت أعيط شوية وبعد كده وقف العياط تانى بقاله 15 سنة.

واختتم الحلقة قائلا، أرجو أن تكون السيرة بتاعتى رغم الأخطاء اللى قلتها ومعنديش أى حرج إنى أقولها تبقى فى النهاية عطِرة، يعنى يستفيد منها الناس وتسليهم وتبقى حاجات حلوة بالنسبة لهم مش بايخة، وأحب لما أموت يقولوا عليا الله يرحمه كان راجل طيب.















